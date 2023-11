2 z 6

Zanim Julia udała się na imprezę z masą znajomych, spotkała się z Hubertem Gromadzkim z ostatniej edycji "Top Model". Tylko we dwoje! Zauważył to jeden z paparazzi. Do tej pory nikt nie wiedział, że aktorkę i modela łączy przyjaźń! Niektórzy zastanawiają się więc, czy to jeszcze przyjaźń czy początek czegoś więcej. Warto dodać jednak, że w show TVN Hubert deklarował, że jego serce jest zajęte...