Artystka podziękowała swoim fanom za ogromne wsparcie, którego jej udzielili. Zdradziła, że po apelu z Opola, docierało do niej mnóstwo serdecznych słów od wielbicieli. Wśród nich znaleźli się i tacy, którzy skrytykowali Annę Wyszkoni za wracanie do tematu swojej choroby.

- To jest bardzo miłe i ja bardzo dziękuję za wsparcie. Docierało do mnie mnóstwo sygnałów takich pozytywnych, ale były też takie negatywne, że znowu wróciłam do tego tematu. Mówię, niechcący, bardzo naturalnie mi to wyszło na scenie. Ja lubię tworzyć z moimi fanami bardzo bliską więź i czasami mówimy sobie o rzeczach, które nie powinny wyjść do mediów. A ja po prostu zapomniałam, że patrzy cała Polska - zdradziła.