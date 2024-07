Anna Wintour to prawdziwa ikony branży modowej. Naczelna amerykańskiego "Vogue" to postać, z którą liczyć musi się każdy, kto marzy o wielkiej karierze w świecie fashion. Anna ma decydujący głos w każdej kwestii, a w zamian oczekuje tylko jednego - bezwzględnego posłuszeństwa. Przypomnijmy: "Anna Wintour akceptuje wcześniej każdą sukienkę"

Nie dziwi zatem zupełnie fakt, że słynna naczelna ma już pomysł na to, kto ją zastąpi w tej funkcji, gdy zdecyduje się odejść na emeryturę. To wprawdzie wciąż odległa i niewyobrażalna wręcz perspektywa, ale amerykańskie media donoszą, że Wintour ma już swoją faworytkę. W roli przyszłej redaktor naczelnej "Vogue" widzi bowiem... Sarah Jessikę Parker. Skąd taki wybór?



Znajomi Anny są zaniepokojeni słuchając, jak opowiada wszem i wobec, że wierzy, iż to właśnie Sarah Jessica Parker będzie jej najlepszą następczynią. To wydaje się zaskakującym żartem, ale tak do końca nie jest. Wintour uważa Sarah za prawdziwą ikonę mody i legendę "Seksu w Wielkim Mieście", co jej zdaniem predysponuje aktorkę do zostania pewnego dnia naczelną największego magazynu modowego na świecie - czytamy m.in. na PerezHilton.com