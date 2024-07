Anna Wendzikowska i jej córeczka Kornelia na basenie - taki uroczy widok można zobaczyć na Instagramie dziennikarki. Gwiazda stacji TVN zdradziła, że wybrała się wraz z rodziną do Berlina. Wyjazd ma być połączeniem przyjemnego z pożytecznym. Ania pojechała do Berlina w sprawach zawodowych, lecz postanowiła zabrać ze sobą swoich najbliższych, by wraz z nimi zwiedzić stolicę Niemiec. Udało im się nawet wybrać do kompleksu basenowego Tropical Islands. Na swoim instagramowim profilu dziennikarka pokazała zdjęcie z kąpieli w basenie wraz z małą Kornelką. Ten widok rozczula!

Przyłapane... #babygirl #waterworld - napisała Anna Wendzikowska pod fotką.

Odkąd na świat przyszła córeczka Anny Wendzikowskiej, dziennikarka nie ukrywa, że życie rodzinne jest dla niej bardzo ważne. Mała Kornela jest bohaterką Instagrama swojej mamy. Migawki z codziennego życia dziewczynki i jej znanej mamy przyciągają uwagę internautów. Dziewczynka powoli wyrasta na małą ikonę mody! A jej mama? Doskonale sprawdza się w nowej roli i zdradziła nawet, że marzy o rodzeństwie dla swoje ukochanej córeczki.

Zobacz też: Pojedynek stylowych mam: Zosia Ślotała i Ania Wendzikowska z córkami w takich samych butach.

Anna Wendzikowska z córką Kornelią na basenie.

Dziennikarka doskonale sprawdza się w roli mamy.