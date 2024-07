To modna córeczka Zosi Ślotały! Odkąd na świat przyszła mała Rania, stylistka dba, by jej córeczka zawsze wyglądała modnie. Wprawdzie Zosia nie pokazała jeszcze zdjęcia całej swojej pociechy, jednak regularnie wrzuca na swój Instagram fotki stylówek małej Ranii. Nierzadko pojawiają się fotki naprawdę drogich gadżetów i dodatków. Tym razem zaskoczyła nawet nas! Dziewczynka ma na sobie spodenki w panterkę i białe body z napisem "Dzicz" oraz dżinsową koszulę. Wygląda przeuroczo! Zosia Ślotała i Anna Wendzikowska już od jakiegoś czasu "rywalizują" o miano najbardziej stylowej mamy wśród gwiazd na Instagramie. Pod każdą fotkę córeczek stylistki i dziennikarki nie brakuje polubień i zachwytów fanów. Każda stylizacja ich latorośli wzbudza zachwyt i nierzadko jest kopiowana. Wszystko wskazuje na to, że już nie tylko Zosia i Ania będą wyznaczać trendy, ale także Rania i Kornelia. ;) Co myślicie o stylówkach obu dziewczynek?

Córeczki Zosi Ślotały w spodenkach w panterkę

Stylistka i Rania nawet podczas ćwiczeń wyglądają stylowo

Zosia Ślotała ma doskonałe wyczucie trendów

Stylistka zawsze wygląda świetnie