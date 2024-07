Dwie imprezy jednego wieczoru? Dla Anny Wendzikowskiej to nic nowego! Potrzebne są jednak dwie stylizacje - odpowiednio dopasowane do każdej z okazji.

Reklama

Ania zaczęła wczorajszy wieczór w Warszawie, na prezentacji jesienno-zimowej kolekcji Top Secret. Zdecydowała się na minimalistyczną, białą sukienkę polskiej marki Monica Nera. Dobrała do niej białą kopertówkę Louis Vuitton, złoto-beżowe sandałki, delikatny naszyjnik oraz skórzaną bransoletkę.

Później wybrała się do Łodzi, gdzie poprowadziła finał konkursu dla modelek Look Of The Year (zobacz: Anna Wendzikowska, Kamila Szczawińska i Ekskluzywny Menel na konferencji Look of The Year ZDJĘCIA). Na scenie zaprezentowała się w niesamowitej, kobaltowej sukni z falbaną na ramieniu. Tym razem postawiła na inną polską projektantkę - Rinę Cossack. Do niej założyła klasyczne, czarne szpilki Christiana Loubutin; z biżuterii zrezygnowała.

Nie możemy się zdecydować, w której kreacji Ania wygląda lepiej! Jak sądzicie?

Zobacz: Anna Wendzikowska w stylizacji do naśladowania! (i dodatkach za ponad... 6 tysięcy złotych!)

Zobacz także