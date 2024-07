Reklama

Anna Wendzikowska na wakacjach!

Anna Wendzikowska na początku ubiegłego tygodnia pojechała z rodziną na Sardynię. Towarzyszył jej ukochany Patryk Ignaczak i półroczna córeczka Kornelia. Gwiazda przed wyjazdem wzięła udział w sesji zdjęciowej dla jednego z magazynów oraz udzieliła wywiadu "Dzień dobry Wakacje", w którym opowiedziała o macierzyństwie. (Zobacz: Anna Wendzikowska pokazała córkę w telewizji i opowiedziała o macierzyństwie).

Wcześniej prezenterka i aktorka ukrywała twarz córki, ale podczas wakacji na Sardynii wielu Polaków robiło jej ukradkiem zdjęcia, dlatego Wendzikowska postanowiła pokazać twarz córki - jak podkreśliła - na własnych warunkach. Najpierw pochwaliła się jej zdjęciami na Instagramie, później ukazała się ich wspólna sesja.

Ania wróciła już z wakacji z rodziną, ale na Instagramie nadal pokazuje zdjęcia córeczki. Zobaczcie sami!

