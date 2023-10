Anna Skura w 2021 roku na swoim Instagramie opowiedziała o ciężkiej operacji, którą przeszła. Po rekonwalescencji gwiazda zdecydowała się opublikować swoje nagie zdjęcia, na których pokazuje, jak wygląda jej ciało po zabiegu. Naszej reporterce zdradziła, dlaczego zdecydowała się powiedzieć o tym głośno oraz kto wspierał ją w trudnych chwilach. Okazuje się, że chwile wcześniej rozstała się z partnerem...

Reklama

Anna Skura o operacji ratującej zdrowie: "Cierpiałam podwójnie..."

Gwiazda odważyła się opowiedzieć swoim fanom o operacji, która zmieniła jej wygląd. Anna Skura parę lat temu zdecydowała się na zabieg aquafilling. Lekarz, który jej go wykonywał, zapewniał, że jest to bezpieczna metoda, która jest mniej inwazyjna niż powiększanie biustu za pomocą implantów. Po latach okazało się, że żel, który został jej wstrzyknięty, jest bardzo niebezpieczny i trzeba go usunąć. Niestety poza wyjęciem niebezpiecznej substancji z jej piersi, trzeba było usunąć również część mięśni.

Pierwsze relacje po operacji pojawiły się, gdy Skura przebywała jeszcze w szpitalu. Wtedy też pokazała, jak wygląda, a także poinformowała fanów, że opowie im, co się wydarzyło, tylko musi jeszcze to przepracować. Gdy tylko doszła do zdrowia, wyjawiła, że przeszła operację piersi, a jakiś czas później pokazała swoje nagie zdjęcia. Nasza reporterka zapytała Annę Skurę, dlaczego zdecydowała się na operację oraz co było dla niej najtrudniejsze:

Wspierali mnie wszyscy, ale ja też się nie bałam prosić o pomoc. Wspierały mnie przyjaciółki, moja mama. Nie wspierał mnie mężczyzna, który wtedy usunął się z mojego życia. Miałam wtedy złamane serce. Było mi podwójnie cieżko. - powiedziała.

Celebrytka powiedziała nam także, czy zdecyduje się na kolejną operację piersi. Sprawdźcie, co nam powiedziała!

Reklama

Zobacz także: "Hotel Paradise": Tak wygląda siostra Mateusza! Kocha operacje plastyczne