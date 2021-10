Anna Skura pokazała się nago po operacji piersi! Jak teraz wygląda jej ciało?

Anna Skura jakiś czas temu zaniepokoiła fanów. Zrozpaczona relacjonowała pobyt w szpitalu, tłumacząc, że po operacji jej ciało się zmieni na gorsze, ale dzięki temu będzie zdrowsza. Po hospitalizacji ujawniła, że miała powikłania po powiększaniu piersi nowoczesną metodą aquafilling. Kilka tygodni po operacji pokazała się całkiem nago!

Anna Skura przeszła bardzo bolesną operację piersi. Niestety, pierwsza się nie powiodła i kiedy już myślała, że wszystko, co najgorsze jest za nią, nagle poczuła się źle. Tuż po powrocie ze szpitala musiała wezwać karetkę:

Nagrałam dla was to wideo wczoraj rano, gdy się obudziłam po narkozie i drugiej operacji, którą miałam wieczorem. Czułam się dobrze, miałam siłę... Ale potem już cały dzień było słabo, tylko leżałam. Kiedy myślisz, że już po wszystkim wracasz do domu (byłam w nim jakieś 2h), a tu historia zaczyna się od początku - relacjonowała na Instagramie.

Influencerka po rekonwalescencji opowiedziała ze szczegółami o operacji. Przyznała, że poddała się metodzie powiększania piersi - "Aquafilling", która miała być bezpieczna i nieinwazyjna. Żel wprowadzony w piersi miał się wchłonąć po pięciu latach, ale okazał się trucizną i został wycofany z rynku. Jedynym ratunkiem była operacja:

Anna Skura ponad miesiąc od operacji pokazała się całkiem nago. Opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie, na którym widać zdeformowane piersi. Zdradza, jak czuje się z nowym ciałem:

Co widzisz na tym zdjęciu? Jakie emocje budzi w Tobie Kobieta, która patrzy Ci prosto w oczy. Co czujesz? Ja powiem Ci, co widzę i czuję ja. Patrząc na to zdjęcie widzę Kobietę, którą nie chowa się za swoimi bliznami traktując je jako porażki i powód do wstydu. Widzę Kobietę, która nie boi się spojrzeć Ci w oczy i powiedzieć, to te i inne blizny zbudowały jej historie, oraz że ma w sobie więcej siły, niż to, co chciało ją skrzywdzić. Widzę Kobietę, którą mogłaby w markowej sukience schować swoją traumę i nikt, nigdy by się o tym nie dowiedział, ale zamiast tego, stoi przed Tobą nago patrząc Ci w oczy - pisze Skura.