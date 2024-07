Medialna walka pomiędzy Anną Samusionek i jej byłym mężem, Krzysztofem Zuberem o prawo opieki nad córką, Angeliką, wydaje się nie mieć końca. Według ostatniego postanowienia sądu, dziewczynka zostaje pod opieką ojca, a już we wrześniu odbędzie się sprawa, podczas której aktorka będzie walczyła o odebranie praw rodzicielskich Krzysztofowi. Przypomnijmy: Zapadł wyrok w sprawie córki Samusionek. Aktorka nie będzie zadowolona

Samusionek rzadko kiedy zabiera głos w sprawie córki. Jak donoszą tabloidy - nie widziała jej już od zimy. W rozmowie z Plejada.pl gwiazda nie chciała jednak wypowiadać się w tym temacie, bo wie, że to może skrzywdzić jej córkę. Ponadto, zajęłoby to dużo czasu:

Nie komentuję plotek, bo plotek nie warto dementować. Niczego nie dementuje, bo za długo by to trwało. Poza tym nie chcę uczestniczyć w czymś, co niszczy moje dziecko - wyjaśnia Anna