– Ania, jak wielu aktorów filmowych, marzyła, by spróbować sił na scenie – opowiada Żebrowski. – To ma być dla nich test i dowód, że są w pełni profesjonalistami. Bo kamera, montaż pomagają ukryć rzemieślnicze braki. Na scenie wszystko widać jak na dłoni. Ale te obawy w przypadku Ani były nieuzasadnione. Ona grała całą sobą, a jej prywatność mogłaby być tylko atutem. Nikt nie oczekiwał przecież od Przybylskiej, żeby była na scenie Budzisz-Krzyżanowską. Zresztą po co? Granie siebie to wystarczające wyzwanie. Musisz zagrać sprawę, o której mówisz, odtworzyć w sobie towarzyszące jej emocję, konkretną frazę, zadanie, które – choć to o twoim życiu – ustawia ci reżyser. To dyscyplina, czasami precyzyjna jak matematyka. Ania zaproponowała, że monodram napisze scenarzysta Krzysztof Jaroszyński, którego Ania znała z Daleko od noszy. Choć do podpisania umowy nie doszło, Jaroszyński jednak i tak zaczął pisać. - czytamy na Viva.pl