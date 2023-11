Mama Anny Przybylskiej w rozmowie z Dzień Dobry TVN zdradziła, że zgodziła się na publikację biografii o córce, ponieważ jak się okazuje, Ania sama planowała napisać taką książkę.

Chorowała, ale była bardzo waleczna, walczyła dzielnie. Do końca była świadoma swojej choroby. Do końca wierzyła, że wyzdrowieje. Ania zawsze marzyła, że napisze książkę. Nawet czasem nagrywała sobie na telefon, ja mówię "książkę będziesz pisała?", ona mówi "no mamuś, może czas napisać książkę". Chciałam jakby pomóc jej i chciałam tą książką chyba za nią ją zakończyć - przyznała Krystyna Przybylska. To było trudne z tego względu, że nie mam Ani, została Agnieszka, ale jednocześnie też chciałam bo tyle osób jest zainteresowanych, dzwonią, piszą, spotykam ich na cmentarzu, więc chciałabym pokazać tą Anię taką jaka była, gdzie od małego mówiła, że będzie aktorką. Z mojej strony to jest testament dla niej, chociaż ona testament też zostawiła, nie materialny, ale zostawiła po sobie dzieci, swoją pracę.