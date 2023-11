Niestety, sielanka nie trwa długo. Jeszcze przed ślubem para często się kłóciła, ale mimo tego doszło do ślubu. Ceremonia odbyła się 24 czerwca 2000 roku w Gdyni, a małżeństwo przetrwało jedynie rok. Powód? Dominik bardzo ograniczał Anię.

- W pewnym momencie zaczęło się to, co w poprzednim związku - ingerencja partnera w karierę Ani, w jej rozwój, możliwości. Pamiętam, jak kiedyś Ania miała jechać do Warszawy na premierę filmu, w którym grała, ale przyleciała do mnie z płaczem, że chyba nie pojedzie, bo mąż się nie zgadza - wyznała przyjaciółka i menadżerka Ani, Małgorzata Rudowska.