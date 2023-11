Zaraz po śmierci Ani, wielu aktorów wspominało Przybylską w wywiadach. Paweł Wawrzecki, który grał z aktorką w serialu "Złotopolscy" mówił o jej pierwszym małżeństwie z Dominikiem Zygrą. Co wtedy zdradził?

- Jeszcze wtedy nie dojrzała do małżeństwa, ale szybko stała się dorosłą, mądrą osobą. Jak potrafiła mądrze wybierać, wartościować, jak wiedziała co jej się należy od życia. Cieszyła się z tego kim jest w zawodzie. Tak fantastycznie mówiła o rodzinie i prozie życia... Pamiętam jak pędziła do Turcji za swoim Jarkiem - mówił aktor.