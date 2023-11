W trakcie zgrupowań narodowej reprezentacji młodzieżowej w piłce nożnej jest kategoryczny zakaz spotkań z kobietami. On i Ania nic sobie z tego nie robili!

- Nic nas to nie obchodziło, nie mogliśmy znieść rozłąki, więc oczywiście permanentnie łamaliśmy wszelkie przepisy. Pokój Bieniuka był naprzeciwko pokoju trenerów, więc ja – pełna konspiracja – przyjeżdżałam w nocy, z walizką przemykałam przez hol, recepcjonistka przemycała mnie do pokoju, a skoro świt wypuszczali tylnym wyjściem. Nie zapomnę, jak kiedyś dziennikarze sportowi Mateusz Borek i Mariusz Lewandowski wpadli do Jarka do pokoju a tam na kanapie… Marylka ze "Złotopolskich". Ich miny – bezcenne - mówiła Ania Przybylska w jednym z wywiadów.