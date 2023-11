Anna Prus nie postawiła na czerń! Dlaczego?

Każdy ma prawo do wyrażania własnej opinii. Czarny protest na tegorocznym rozdaniu Złotych Globów nie był obowiązującym dress codem, to była wewnętrzna umowa w hollywoodzkim środowisku. Szanuje to, trzeba mówić o sprawach istotnych, ale ważniejsze jest działanie! Kobiety muszą być świadome swoich praw. Uczmy naszych synów szacunku do kobiety już od najmłodszych lat. To od nas, matek, zależy, jakie wartości w przyszłości będą reprezentować nasze dzieci. Na koniec dnia kolor sukienki nie ma znaczenia, jeśli nie jesteśmy tego wszystkiego świadomi - mówi nam Anna Prus.