Aktorka wytłumaczyła się ze swojego stroju przy użyciu sześciu słów na swoim Twitterze.

Shaming is part of the problem — Blanca Blanco (@blancablanco) 8 stycznia 2018

„Zawstydzanie jest częścią problemu", napisała Blanca, mając na myśli to, że osądzanie jej – jako kobiety – za to co założyła jest w równym stopniu problemem co nadużycia seksualne, których dopuszczają się mężczyźni z branży filmowej.