Anna Popek skomentowała romski ślub Viki Gabor i odniosła się do fali krytycznych komentarzy ws. młodej piosenkarki. Była gwiazda TVP powiedziała wprost, co o tym myśli.

Viki Gabor i jej romski ślub z Giovannim Trojankiem

Pod koniec grudnia 2025 roku media obiegła zaskakująca wiadomość - Viki Gabor wzięła ślub ze swoim ukochanym, Giovannim Trojankiem. Ceremonia odbyła się zgodnie z tradycją romską, co oznacza, że nie ma ona mocy prawnej w świetle polskiego prawa. Informację potwierdził Bogdan Trojanek, dziadek Giovanniego, publikując nagrania z wydarzenia.

Ostatnio Viki Gabor w rozmowie z „Dzień Dobry TVN” podkreśliła, że chce chronić swoją prywatność i nie zamierza szerzej komentować ślubu.

Jestem szczęśliwa i myślę, że to jest najważniejsze powiedziała w śniadaniówce.

Anna Popek popiera ślub 18-latki. „To idealny wiek”

Głos w sprawie romskiego ślubu Viki Gabor zabrała dziennikarka i prezenterka Anna Popek, która w rozmowie z portalem Kozaczek.pl zdecydowanie poparła decyzję młodej piosenkarki.

Uważam, że 18 lat to jest w ogóle super wiek do wychodzenia za mąż. Moja babcia Małgorzata wyszła za mąż, jak miała 18 lat, jak miała 20 już moja mama była na świecie i dziewczyny powinny wcześniej wychodzić za mąż, rodzić dzieci wcześniej, bo to jest zdrowsze dla nich i dla dzieci też Anna Popek stwierdziła podczas rozmowy z Kozaczkiem.

Popek odniosła się także do kultury romskiej, podkreślając, że wczesne małżeństwa to element tradycji. "W kulturze romskiej tak jest. W kulturze romskiej dziewczyny wcześniej wychodzą za mąż. Mają te słynne porwania romskie, taki jest sposób zawierania małżeństw oczywiście są aranżowane te porwania" podsumowała w rozmowie z portalem.

Hejt zamiast gratulacji? Oburzenie dziennikarki

Anna Popek wyraziła zdumienie, że piękne wydarzenie, jakim według niej był romski ślub Viki Gabor, spotkało się z falą krytyki w internecie. Nagle dziennikarka zaczęła mówić o singielkach po 30-tce. Takich słow nie spodziewał się chyba nikt.

(...) Nie wiem, dlaczego taki miły moment jak zaślubiny ma być powodem do hejtu. No dlaczego? Bo co, że ma 18 lat? A ile ma mieć lat? Są jakieś standardy, a potem chodzą te biedne, nieszczęśliwe, przestarzałe panny młode po 30 i nie mogą znaleźć chłopa. No naprawdę tak przecież jest w Warszawie, no w innych dużych miastach też, no to lepiej, tak? mówi wprost Anna Popek.

