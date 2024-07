Bohaterki magazynu "Aktywna Mama", które znalazły się na jego okładce wraz ze swymi, dziećmi spotkały się w iście karnawałowej atmosferze, w jednej z warszawskich restauracji. Wśród nich znalazły się Anna Popek i Dorota Gardias, które na spotkaniu pojawiły się w bezpiecznych stylizacjach w odcieniach czerni.

Anna Popek wybrała elegancką sukienkę z lejącym dekoltem. Prezenterka uzupełniła swój look masywnymi kolczykami. Zaś Dorota Gardias wybrała odważniejszą stylizację z połyskującymi elementami. A do tego okulary korekcyjne w granatowych oprawkach. Dodało to całości charakteru.

Zobaczcie więcej zdjęć celebrytek ze spotkania magazynu dla mam: