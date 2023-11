Fani Anny Muchy nieczęsto mają okazję do tego, by oglądać kadrę z jej życia prywatnego na Instagramie. Tym razem jednak gwiazda "M jak miłość" postanowiła zrobić wyjątek i opowiedziała fanom o radosnym momencie, który właśnie przeżywa. Sprawdźcie szczegóły.

Anna Mucha to aktorka serialowa, filmowa i telewizyjna, którą fani najbardziej kojarzą z hitem Telewizji Polskiej, czyli serialem "M jak miłość". Choć gwiazda często dzieli się na Instagramie swoimi kolejnymi projektami zawodowymi, rzadko w sieci można zobaczyć informacje powiązane z jej życiem prywatnym. Tym razem jednak aktorka postanowiła zrobić wyjątek i pokazała, jak świętuje dwunaste urodziny córki. 43-latka nie ukrywa, że to dla niej bardzo ważna okazja!

Anna Mucha pisze wprost, że bycie mamą to dla niej spełnienie marzeń i ogromna duma i nie ukrywa wzruszenia w tej wyjątkowej chwili!

Anna Mucha dodała też, że urodziny córki są dla niej doskonałą okazją do tego, by pochwalić się swoimi pociechami. Aktorka prywatnie jest bowiem mamą dwójki dzieci: dwunastoletniej Stefanii oraz dziewięcioletniego syna, Teodora. Trzeba przyznać, że gwiazda bardzo chroni prywatność swoich pociech i stroni od pokazywania wspólnych kadrów w sieci.

Fani również byli pełni entuzjazmu wobec nowego wpisu Anny Muchy i składali Stefanii liczne, urodzinowe życzenia!