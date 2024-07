Anna Mucha masakruje piosenkę Edyty Górniak! I to jak!!! Naprawdę jesteśmy wstrząśnięci (i bardzo zmieszani!). Podczas konferencji Ikea Anna Mucha zaśpiewała fragment utworu "To nie ja".

Reklama

To nie ja byłam Ewą, to nie ja skradłam niebo. Nie dodawaj mi win, to nie ja śpiewałam hymn. A mogłabym..." - zanuciła Mucha na żywo.

I trzeba przyznać, że już osiem lat temu mieliśmy szansę usłyszeć wokalne możliwości Muchy w programie "Jak Oni Śpiewają", ale nawet wtedy tak ŹLE nie było.

Ciekawe co na to Edyta Górniak... Bo nie da się ukryć, że aktorka drwi sobie z piosenkarki. Dlaczego? To miała być parodia?

Zobaczcie koniecznie to wideo! Jak wam podobał się "występ" Ani Muchy? Śmieszy was to?

Zobacz także

Zobacz: Beata Kozidrak śpiewa nowy hit dla Magdy Gessler! To trzeba zobaczyć! WIDEO

Anna Mucha na premierze nowego katalogu Ikea.