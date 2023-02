Rodzinne wakacje Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego: "Kocham swoją rodzinę"

Takich deklaracji nie spodziewał się chyba nikt. W dniu swoich 40. urodzin, 7 października, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ogłosili, że są parą. Choć o ich zażyłości w kuluarach huczało od dawna, para przez wiele miesięcy utrzymywała, że łączy ich jedynie przyjaźń. Teraz zakochani już nie zamierzają ukrywać swoich uczuć i wprost piszą o miłości. W sieci pojawiły się ich romantyczne kadry! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski potwierdzają swój związek Po głośnym rozstaniu i medialnym rozwodzie z Marcinem Hakielem, w sieci aż huczało od domysłów, dlaczego wieloletni partnerzy zdecydowali się na rozłąkę. Pikanterii dodawały tajemnicze słowa tancerza w wywiadzie z Aleksandrą Kwaśniewską, w którym przyznał: - Moja była partnerka od jakiegoś czasu prosiła już o wolność, więcej wolności, przestrzeni. Ja jej to dałem, no a pewnego dnia się okazało, że ta wolność ma imię - wyznał Marcin Hakiel w "Mieście Kobiet". To właśnie te słowa sprawiły, że w sieci pojawiły się domniemania o związku Katarzyny Cichopek z Maciejem Kurzajewskim. Sprawy nie ułatwiła także afera podsłuchowa z ich udziałem. I gdy prowadzącym "Pytanie na śniadanie" na dobre udało się wyciszyć sprawę, to w dniu 40. urodzin Katarzyny Cichopek stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski potwierdzili, że są w związku . Para wspólnie udała się w podróż do Izraela, gdzie świętowała okrągły jubileusz aktorki. - Cieszę się, że ten dzień mogę dzielić z Tobą! ❤ - napisał na Instagramie Maciej Kurzajewski, publikując romantyczne zdjęcie w towarzystwie Katarzyny Cichopek. Wyświetl ten post na Instagramie ...