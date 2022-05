Małgorzata Rozenek pokazała się zupełnie bez makijażu i filtrów: "Jestem spuchnięta jakaś"

Małgorzata Rozenek w dalszym ciągu wypoczywa w Meksyku, skąd codziennie raczy nas pięknymi kadrami. Tym razem jednak fotografia, którą opublikowała w mediach społecznościowych, mocno zdziwiła jej fanów i internautów, wywołując lawinę komentarzy. Jak się okazuje, większość z nich stwierdziła, że nie przypomina ona na niej samej siebie i zarzuciła Małgorzacie Rozenek zbytnie korzystanie z programów graficznych, filtrów czy nawet zabiegów medycyny estetycznej. Co na to gwiazda? Na jej odpowiedź nie musieliśmy długo czekać. Zobacz także: Małgorzata Rozenek - Majdan nie wytrzymała i zalała się łzami, wszystko przez... Radosława. Co się stało? Małgorzata Rozenek odpowiada na krytykę internautów Rozwiane wiatrem włosy, perfekcyjna stylizacja, piękne morze w tle - wydawałoby się, że typowa wakacyjna fotografia nie może wzbudzić zbyt wiele kontrowersji. A jednak. Jak się okazuje, wszystko przez to, że fani nie rozpoznali na niej swojej ulubionej gwiazdy - Małgorzaty Rozenek. W tym przypadku lawina komentarzy, jaka pojawiła się pod jednym z jej ostatnich postów na Instagramie mówi sama za siebie: - Przerażające jest to że patrzysz na zdjęcie i nie poznajesz osoby 🙈 😳 kompletnie ktoś inny 😂 - To prawda. Gośka trochę przesadza z apkami. Ale co kto lubi... - Kto to jest? 🤔 - A kto jest na zdjęciu? - Witam P. Małgosiu jestem Pani wielką fanką ale wolę zdjęcia naturalne a nie filtr który robi z Pani kogoś zupełnie innego - Ale Photoshop😮 - A gdzie Pani Małgosia?🤔 - Nie mam absolutnie nic przeciwko poprawianiu urody, jeżeli to nie powoduje, że człowiek zaczyna zastanawiać się czy dalej jest to ta sama twarz.... myślę że w Pani przypadku poszło chyba już za daleko. Tym bardziej że była Pani naprawdę piękną kobietą. Pozdrawiam...