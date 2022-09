Internautka krytykuje figurę Anny Muchy. "Tu i tam się wylewa". Odpowiedź aktorki mistrzowska!

Anna Mucha znów zaskoczyła swoich fanów. Aktorka razem z partnerem wypoczywała na wakacjach i teraz opublikowała na Instagramie zdjęcia z wyjazdu. Anna Mucha pokazała kadry, jak pozuje przed kościołem i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że na jednym z nich widać jej pośladki! a przy niedzieli trzeba zajrzeć do kościółka 😎😉😈- napisała gwiazda. Jak na zdjęcie Anny Muchy zareagowali internauci? Anna Mucha w odważnej sesji przed kościołem Anna Mucha doskonale wie, jak podgrzać atmosferę na Instagramie. Aktorka już wiele razy pokazywała w sieci odważne zdjęcia, które rozpalały jej fanów. Ostatnio Anna Mucha pokazała zdjęcie topless- aktorka bez stanika relaksowała się wówczas na nad jeziorem na Mazurach. Teraz z kolei gwiazda serialu "M jak miłość" zaskoczyła swoich fanów publikując fotki sprzed kościoła. Na jednym z kadrów Anna Mucha stoi tyłem do aparatu, a wiatr podwiewa jej sukienkę. a przy niedzieli trzeba zajrzeć do kościółka 😎😉😈 - napisała Anna Mucha i dodała: zapomniałabym Wam napisać, ze produkuje kolejny spektakl w gwiazdorskiej obsadzie, komedie, także jeśli ktoś chce zobaczyć więcej (lub boi się, ze tylko dupę mam do pokazania 😎) to zapraszam do teatrów w całej Polsce. Zobacz także: Anna Mucha na spacerze z psem. Wybrała się też do cukierni Magdy Gessler [ZDJĘCIA PAPARAZZI] Odważne zdjęcie z wyjazdu nie wszystkim przypadło do gustu. - Jak dla mnie troszkę niesmaczne, ale to ja. - dla mnie też niesmaczne nie spodziewałam się takiego zdjęcia i takiego opisu. - Ja z wyboru jestem ateistą, ale uważam, że z religii i wiary nie należy sobie robić jaj - czytamy w komentarzach. Wyświetl ten post na Instagramie ...