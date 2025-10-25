25 października 2025 roku Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski stanęli na ślubnym kobiercu. Ceremonia odbyła się w malowniczym Urszulinie, w Hotelu Drob – miejscu położonym w otulinie parku narodowego. Obiekt został całkowicie zamknięty na potrzeby tego wydarzenia, a parze młodej towarzyszyło około 150 gości, w tym czołowe postaci polskiego show-biznesu. Zabrakło jednak Anny Muchy, przyjaciółki Kasi. Aktorka jednak nie zapomniała o ceremonii. Zobaczcie, co nagrała dla młodej pary!

Cichopek i Kurzajewski już po ślubie!

Wydarzenie było utrzymywane w tajemnicy niemal do ostatnich chwil. Fani i media długo czekali na pierwsze zdjęcia i doniesienia z tej bajkowej ceremonii. Wreszcie nadszedł ten moment – para powiedziała sobie „tak” w otoczeniu przyjaciół i najbliższych. Pierwsze zdjęcie ze ślubu Cichopek i Kurzajewskiego pojawiło się na Instagramie pary.

Anna Mucha złożyła parze młodej nietypowe życzenia

Na liście gości znalazło się około 150 osób, w tym wiele znanych nazwisk z polskiego świata mediów i polityki. Na ślubie obecni byli m.in. Edward Miszczak, Joanna Kurska, Beata Mazurek i Anna Lewandowska.

Ze względu na spektakl w uroczystości nie wzięła udziału Anna Mucha. Gwiazda "M jak miłość" zrobiła jednak niespodziankę parze młodej, nagrywając szczególny filmik z teatru, wraz z publicznością, która odśpiewała Kasi i Marcinowi "sto lat":

„Polska Wam kibicuje! Kasiu, Maćku nie mogę dziś z Wami być, ale sercem jestem z Wami! I całuję Was mocno i życzę Wam życia w szczęściu, spełnieniu i miłości! A później zapraszamy do teatru! napisała aktorka

