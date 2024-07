Kilkanaście dni temu jeden z tabloidów napisał, że Anna Maria Jopek ma romans z Krzysztofem Herdzinem, który jest muzykiem w jej zespole. Informacja ta została opatrzona zdjęciami z ich nadmorskiego romantycznego spaceru. Zobacz: Jopek ma romans? Wiemy kim jest jej "przyjaciel"

Doniesienia te wywołały w mediach wielkie poruszenie. Nikt nie podejrzewał, że jedna z najlepszych polskich wokalistek może dopuścić się zdrady. Jednak atmosfera w pomiędzy wokalistką, a jej mężem Marcinem Kydryńskim zrobiła się gorąca. Już wcześniej tabloidy spekulowały, że para jest tylko małżeństwem i razem mieszka wyłącznie dla dobra dzieci. Jak informuje "Fakt" dziennikarz i podróżnik ma już dość zamieszania wokół siebie i postawił żonie ultimatum.

- Jeżeli mają dalej razem mieszkać i udawać małżeństwo, Kydryński zażądał, by Jopek rozstała się z Herdzinem i pozbyła się go z zespołu. W przeciwnym wypadku on nie tylko kategorycznie zażąda rozwodu, ale namówi innych muzyków do odejścia z jej zespołu – powiedział informator "Faktu".