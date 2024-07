1 z 6

Wczoraj wielką sensację wywołała informacja na temat romansu(?) Anny Marii Jopek z Krzysztofem Herdzinem. Tygodnik "Życie na gorąco" przyłapał parę na spacerze po sopockiej plaży. Poszperaliśmy trochę i wyszukaliśmy dla was kilka informacji na temat nowego adoratora wokalistki. Sprawdźcie czego o nim nie wiecie. Kim jest Herdzin? Co ma wspólnego z "Idolem"? Czym się zajmuje na co dzień?

