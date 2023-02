Anna Lewandowska zdradziła, jak rozwiązuje konflikty w domu. Pokazała zabawny filmik

Anna i Robert Lewandowscy na dobre rozpoczęli już sezon urlopowy. Jedno z najsłynniejszych małżeństw w Polsce razem z dziećmi poleciało do Hiszpanii, by wypocząć w swojej posiadłości na Majorce. Gwiazdy skupiają się przede wszystkim na tym, by wykorzystać wspólny czas, ale nie zapominają też o fanach. Ostatnio Anna Lewandowska podzieliła się z internautami romantycznym zdjęciem z Robertem Lewandowskim. Przy okazji trenerka personalna pokazała piękne, barwne komplety, które zabrała ze sobą na luksusowy jacht. Zobaczcie zdjęcia! Anna i Robert Lewandowscy w czułych objęciach na jachcie Podziwiając uroki Hiszpanii, Anna i Robert Lewandowscy relaksują się na luksusowym jachcie . W mediach społecznościowych regularnie pojawiają się kolejne rozgrzewające zdjęcia pary. Fani z wypiekami na twarzy nie tylko oglądają malownicze krajobrazy, ale także uważnie przypatrują się letnim stylizacjom Anny Lewandowskiej, szukając inspiracji na urlop. Niedawno gwiazda znów pochwaliła się pięknymi strojami. Trenerka personalna zabrała na luksusowy jacht dwa kolorowe komplety. Najpierw Anna Lewandowska pokazała się w zielonym bikini. Później narzuciła na siebie koszulę w neonowe barwy. Zobacz także: Anna Lewandowska wypoczywa z plażowym koszykiem droższym niż niejedne wakacje! To jeszcze nie wszystko. Na koniec trenerka zaskoczyła romantycznym zdjęciem z Robertem Lewandowskim . Gwiazda opublikowała na InstaStories relację, na której czule przytula się z mężem. Oglądając fotografie z urlopu Anny Lewandowskiej , trudno jej nie zazdrościć. Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała, jak spędza czas z mężem po treningu. Tego się nie spodziewaliśmy! Choć może się wydawać, że pobyt Lewandowskich w Hiszpanii to jedna wielka sielanka , trenerka personalna co jakiś czas miewa chwile wątpliwości. Ostatnio Anna...