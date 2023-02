Internauci zachwycają się... biustem Anny Lewandowskiej . Ciężarna żona Roberta Lewandowskiego pokazała zdjęcie i krótki filmik z nagrań kolejnego programu treningowego dla kobiet w ciąży. Ania pomimo tego, że już za kilka miesięcy po raz pierwszy zostanie mamą nie zamierza leniuchować i jak widać ostro pracuje. Ostatnio informowała, że przygotowuje się do wydania kolejnej książki, a teraz nagrywa treningi dla ciężarnych. Zobacz także: Anna Lewandowska wybrała się na zakupy i... dostała mandat! Nie wyglądała na zadowoloną ZDJĘCIA Fani zachwyceni wyglądem ciężarnej Anny Lewandowskiej Anna Lewandowska nie spodziewała się chyba takiej reakcji fanów po zamieszczeniu na Instagramie krótkiego filmiku z nagrań treningów. Internauci skupili się bowiem na wyglądzie przyszłej mamy, a dokładniej na jej... biuście! Pod nagraniem pojawiło się wiele komentarzy! Ania, jak Ci piersi urosly😉 Ania...jaki biust 😍😍😍 hahaha uroki ciąży 😁😁😁😘 Jaki biuścik 💙Robert szaleje z radości 💙😅 Zobaczcie nagranie, które pokazała Anna Lewandowska! Zobacz także: Anna Lewandowska już kompletuje wyprawkę! Pokazała zdjęcie ze sklepu Anna Lewandowska pokazała filmik na Instagramie. Kochani MAMY TO! 😀😁Dzisiaj nagranie kolejnego mojego programu treningowego 🎬🎬🎬💪🏻 TYM RAZEM DLA KOBIET W CIĄŻY i dla przygotowujących się do CIĄŻY! Efekty już wkrótce! 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻Dear All, WE DID IT! Today, was a recording of my training program 🎬🎬🎬💪🏻 THIS TIME FOR PREGNANT WOMEN and for the ones preparing to get PREGNANT! The effects will follow soon! #positive #pregnant #DVD #healthyteam #newprogram #byAnn #healthyplanbyann #annalewandowska Film zamieszczony przez...