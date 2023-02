Za Anną i Robertem Lewandowskimi ważny weekend. W niedzielę, 16 października polski piłkarz rozegrał El Clásico, czyli jeden z najbardziej prestiżowych meczów w sezonie - z Realem Madryt. Anna Lewandowska początkowo planowała wybrać się do stolicy Hiszpanii, by kibicować mężowi, ostatecznie jednak postanowiła obejrzeć rozgrywki w domu i spędzić dzień z córkami. Na szczęście Robertowi Lewandowskiemu także udało się wygospodarować czas na chwile spędzone z rodziną. Zobaczcie urocze zdjęcia rodziny Lewandowskich z weekendu. Anna Lewandowska pochwaliła się zwyczajnym, rodzinnym dniem z córkami i mężem Po pracowitym tygodniu, Anna Lewandowska postanowiła spędzić czas z Klarą i Laurą. Trenerka personalna zabrała dziewczynki na spacer po Barcelonie, gdy Robert Lewandowski wyjechał do Madrytu na kolejny mecz. Niestety niedzielnego starcia z Realem Madryt piłkarz nie zaliczy do udanych, bo jego drużyna przegrała mecz... Zobacz także: Anna Lewandowska chwali się nowym wyzwaniem i prezentuje kocie ruchy! "Mężowi się podoba" Pomimo obowiązków zawodowych, Robertowi Lewandowskiemu udało się na szczęście wygospodarować czas na zabawy z córkami. Cała rodzina wybrała się na plażę, ale atrakcji nie zabrakło też w domu, gdy piłkarz wyciągnął karty do gry. Zobacz także: Grzegorz Bardowski z "Rolnik szuka żony" na meczu Roberta Lewandowskiego zwrócił się do Anny! Internautom bardzo spodobała się weekendowa sesja Lewandowskich. Fani zwrócili uwagę w komentarzach na to, jak zwyczajnie zachowuje się rodzina gwiazd. Bardzo podoba im się to, jak dbają o wspólne spędzanie czasu. - Piękne momenty. Wiecie, co pomyślałam? Ot, zwykła rodzina - spędzanie wolnego czasu z dziećmi, miłość, opiekuńczość... Pod pojęciem "zwykła" rozumiem poczucie bezpieczeństwa i wewnętrzny spokój....