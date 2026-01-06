Anna Lewandowska na dwóch okładkach magazynu. Fani nie dowierzają!
Anna Lewandowska rozpoczęła 2026 rok od mocnego wejścia i pojawiła się na dwóch okładkach magazynu "Twój Styl". Choć zdjęcia wzbudziły wiele zachwytów, nie obyło się bez ostrych słów krytyki. Internauci nie szczędzili komentarzy na temat retuszu. Jedną z okładek skomentowała nawet Marina.
Anna Lewandowska rozpoczęła 2026 rok od dużego wydarzenia w swoim życiu zawodowym. Trenerka i żona Roberta Lewandowskiego pojawiła się aż na dwóch różnych okładkach styczniowego numeru magazynu "Twój Styl". Nowa sesja zdjęciowa oraz wywiad błyskawicznie wywołały spore zamieszanie w sieci. Opinie na temat zdjęć okładkowych są mocno podzielone!
Anna Lewandowska na dwóch okładkach "Twojego Stylu"
Anna Lewandowska pozostaje jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskiego show-biznesu. Jej medialna obecność nie tylko inspiruje, ale i prowokuje do refleksji nad granicami zmiany wizerunku. Jak wiadomo, trenerka na przestrzeni lat przeszła spektakularną metamorfozę.
Teraz możemy zobaczyć Annę Lewandowską w nowej odsłonie na dwóch wersjach okładek "Twojego Stylu". Na jednej z nich Anna Lewandowska została pokazana w oddali i perfekcyjnie widać jej figurę, z kolei druga skupia się na twarzy trenerki. Internauci natychmiast zwrócili uwagę na wygląd żony Roberta Lewandowskiego. Z jednej strony płyną słowa zachytu, a z drugiej krytyki. Niektórzy internauci sugerują, że retusz jest zbyt mocno widoczny.
W wywiadzie towarzyszącym sesji zdjęciowej, Anna Lewandowska poruszyła temat swoich priorytetów życiowych. Jak zaznaczyła:
Wiem już, czego chcę, co jest dla mnie ważne. Od 20 lat wszystko kręci się wokół gry w piłkę. Ostatnio poczułam, że ja też potrzebuję atencji najbliższych. Po prostu.
Reakcje internautów na nowe okładki z Anną Lewandowską
Nowe okładki z Anną Lewandowską wywołały sporo emocji wśród internautów. Wiele osób zachwycało się wyglądem trenerki oraz jakością zdjęć, a wśród nich Marina:
Piękna Ania, świetna okładka pokazująca naturalnie Anie
Jednak nie zabrakło również krytyki. Najczęściej pojawiającym się zarzutem był nadmierny retusz fotografii. Jeden z użytkowników napisał wprost:
Piękna, ale za dużo retuszu.
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.
Zobacz także:
- Michał Wiśniewski u boku byłej żony. Nagle złapali się za ręce i... stało się TO
- Robert Lewandowski po raz pierwszy szczerze opowiedział wychowywaniu się bez ojca.
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.