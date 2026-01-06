Anna Lewandowska rozpoczęła 2026 rok od dużego wydarzenia w swoim życiu zawodowym. Trenerka i żona Roberta Lewandowskiego pojawiła się aż na dwóch różnych okładkach styczniowego numeru magazynu "Twój Styl". Nowa sesja zdjęciowa oraz wywiad błyskawicznie wywołały spore zamieszanie w sieci. Opinie na temat zdjęć okładkowych są mocno podzielone!

Anna Lewandowska na dwóch okładkach "Twojego Stylu"

Anna Lewandowska pozostaje jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskiego show-biznesu. Jej medialna obecność nie tylko inspiruje, ale i prowokuje do refleksji nad granicami zmiany wizerunku. Jak wiadomo, trenerka na przestrzeni lat przeszła spektakularną metamorfozę.

Teraz możemy zobaczyć Annę Lewandowską w nowej odsłonie na dwóch wersjach okładek "Twojego Stylu". Na jednej z nich Anna Lewandowska została pokazana w oddali i perfekcyjnie widać jej figurę, z kolei druga skupia się na twarzy trenerki. Internauci natychmiast zwrócili uwagę na wygląd żony Roberta Lewandowskiego. Z jednej strony płyną słowa zachytu, a z drugiej krytyki. Niektórzy internauci sugerują, że retusz jest zbyt mocno widoczny.

W wywiadzie towarzyszącym sesji zdjęciowej, Anna Lewandowska poruszyła temat swoich priorytetów życiowych. Jak zaznaczyła:

Wiem już, czego chcę, co jest dla mnie ważne. Od 20 lat wszystko kręci się wokół gry w piłkę. Ostatnio poczułam, że ja też potrzebuję atencji najbliższych. Po prostu. wyznała Anna Lewandowska

Reakcje internautów na nowe okładki z Anną Lewandowską

Nowe okładki z Anną Lewandowską wywołały sporo emocji wśród internautów. Wiele osób zachwycało się wyglądem trenerki oraz jakością zdjęć, a wśród nich Marina:

Piękna Ania, świetna okładka pokazująca naturalnie Anie napisała Marina w komentarzu

Jednak nie zabrakło również krytyki. Najczęściej pojawiającym się zarzutem był nadmierny retusz fotografii. Jeden z użytkowników napisał wprost:

Piękna, ale za dużo retuszu.

