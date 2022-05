Anna Lewandowska zachwyciła fanów słodkim zdjęciem Laury: "Taaaaaaka duża"

Anna Lewandowska bardzo lubi zabierać swoje pociechy na wspólne spacery i często zamieszcza relacje ze wspólnej aktywności z córeczkami na swoim Instagramie. Tym razem Klara i Laura wybrały się na sanki, a gwiazda postanowiła uwiecznić tą uroczą chwilę i podzieliła się nią z fanami. Internauci są zauroczeni przepięknym zdjęciem siostrzyczek, a w komentarzach pod postem, pojawiło się mnóstwo ciepłych słów. Co ciekawe, niektórym udało się dostrzec podobieństwo Klary do mamy. Zobaczcie sami! Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała niepublikowane zdjęcia ze ślubu i podróży poślubnej! Jest też pierwsze spotkanie Klary i Laury Anna Lewandowska pochwaliła się wspólnym zdjęciem córeczek z wypadu na sanki! Klara to cała mama? Anna Lewandowska jest jedną z najbardziej aktywnych polskich gwiazd na Instagramie. Gwiazda zgromadziła rzeszę fanów, którzy na bieżąco obserwują życie pięknej trenerki. Profil żony Roberta Lewandowskiego obserwuje ponad 3 miliony osób, co jest jednym z najlepszych wyników w polskim show biznesie! Anna Lewandowska w mediach społecznościowych dzieli się nie tylko zdjęciami związanymi z jej karierą zawodową, ale także od czasu do czasu, możemy zobaczyć piękne kadry z jej życia prywatnego. Tym razem piękna trenerka zamieściła wspólne zdjęcie swoich uroczych córeczek - Klary i Laury! Jak przystało na mamę, która kocha aktywność fizyczną, gwiazda dba o to, aby jej pociechy często przebywały na świeżym powietrzu. Anna Lewandowska zabrała dzieci na sanki i postanowiła uwiecznić tą uroczą chwilę. My whole world 🖤 - czytamy w opisie pod zdjęciem. Na fotografii widzimy, jak Laura siedzi na kolanach Klary i dziewczynki wspólnie zjeżdżają na sankach. Pod postem pojawiło się oczywiście...