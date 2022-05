Anna Lewandowska w jeansach z H&M i torebką Diora za 13 tysięcy złotych! Jej stylizacja to hit!

Przez lata pracy w show-biznesie Anna Lewandowska wypracowała swój własny styl. Trenerka lubi łączyć sportową wygodę z szykowną elegancją. Tym razem postawiła na luźny, niezobowiązujący look. Uwagę wszystkich skupia jeden detal - elegancka torebka od Christiana Diora!

Anna Lewandowska zachwyca w jeansach z H&M i elegancką torebką Diora

Anna Lewandowska swoją silną pozycję w show-biznesie zawdzięcza przede wszystkim ciężkiej pracy. Trenerka zawsze wkłada mnóstwo serca w swoją pracę i za to jej podopieczne ją uwielbiają. Dopiero co zorganizowała kultowy już obóz Camp by Ann, na którym dała wycisk nawet Małgorzacie Rozenek. Teraz z kolei zaraża motywacją codziennymi treningami oraz wyzwaniem "Three steps to summer", dzięki, któremu każdy może wyrobić sylwetkę do lata. Gwiazda jest zawsze bardzo otwarta i pomocna w kwestii treningów i diety dla swoich fanów. Pod ostatnim postem na Instagramie zapytała swoich obserwatorów, jak idzie im wyzwanie oraz czy mają do niej jakieś pytania, przy okazji publikując zdjęcie swojej najnowszej stylówki, od której nie możemy oderwać wzroku!

Anna Lewandowska postawiła na jeans, który nie wychodzi z mody! Gwiazda ma na sobie spodnie z H&M, które możecie kupić już za 59,99zł! Dobrała do nich kurtkę z tego samego materiału, która lekko odbiega odcieniem od spodni. Białe, wygodne adidasy doskonale sprawdzą się do chodzenia po mieście. Cały dosyć luźny, wiosenny look Ania uzupełniła wyjątkową torebką od Diora w jaskrawym, niebieskim kolorze. Cena może jednak przyprawiać o zawrót głowy. Torebka, którą Ania ma na zdjęciu kosztuje ponad 13 tysięcy złotych. Na szczęście podobne modele znajdziecie w znanych sieciówkach w dużo niższych cenach.

Na swoim instastories Anna Lewandowska pokazała także inne stylówki, w których główną rolę odgrywa nowa torebka. Tutaj gwiazda postawiła już na nieco bardziej elegancką wersję stroju w botkach na szpilce oraz dodała więcej kolorów. Całość możemy określić mianem eleganckiego szyku. Podoba Wam się styl Anny Lewandowskiej?