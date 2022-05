Przejęta Anna Lewandowska poprosiła fanów o wsparcie: "Mam jedno zmartwienie"

Anna Lewandowska aktualnie jest w Polsce, a czujni fotoreporterzy uważnie śledzą piękną żonę Roberta Lewandowskiego . Gwiazda oczywiście nie próżnuje i co chwila załatwia jakieś sprawy na mieście. Zobaczcie zatem, jak podczas ostatniej wizyty w stolicy prezentowała się piękna trenerka. My nie możemy oderwać wzroku od jej pięknej stylizacji i... auta wartego milion złotych! Zobacz także: Anna Lewandowska szczerze o swoim małżeństwie: „Nasze życie to jest tak naprawdę piłka” Anna Lewandowska przyłapana na załatwianiu spraw w Warszawie Anna Lewandowska nie zwalnia tempa i co chwila możemy usłyszeć o jej kolejnych sukcesach zawodowych. Niedawno dowiedzieliśmy się, że piękna trenerka stworzyła własną linię perfum , którymi oczywiście pochwaliła się swoim fanom. Żona Roberta Lewandowskiego to urodzona bizneswoman, bo jak wiadomo, gwiazda między innymi prowadzi również własny catering dietetyczny i posiada linię zdrowych produktów. Trenerka stworzyła także markę kosmetyczną z naturalnymi i wegańskimi kosmetykami, która robi prawdziwą furorę wśród kobiet. Jesteśmy pewni, że jeszcze nie raz usłyszymy o kolejnych wspaniałych sukcesach gwiazdy. Czy zatem dłuższa wizyta w Polsce nie jest przypadkiem i trenerka pracuje nad czymś nowym? Ostatnio paparazzi przyłapali Annę Lewandowską podczas załatwiania spraw w Warszawie. Zobaczcie sami, jak pięknie wyglądała żona Roberta Lewandowskiego. Gwiazda założyła na tę okazję przepiękną sukienkę w kwiatowy wzór, do której dobrała czarne dodatki - długi płaszcz, kozaki przed kolano oraz plecak ściągany sznurkiem od Saint Laurent. Jest to dość drogi dodatek, bo aby mieć ten plecak w swojej szafie trzeba się liczyć z wydatkiem ok. 3800 złotych! Po załatwieniu wszystkich...