Anna i Robert Lewandowscy całują się na ulicy podczas spaceru! Czerwona mini trenerki to prawdziwy hit

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski mogą pochwalić się dwójką wspaniałych dzieci, które dosłownie podbijają internet. Choć słynni rodzice bardzo chronią prywatności dziewczynek i konsekwentnie nie pokazują ich twarzy, w mediach społecznościowych nie brakuje uroczych, rodzinnych zdjęć, na których możemy zobaczyć, jak z dnia na dzień Klara i jej młodsza siostrzyczka Laura rosną na naszych oczach. Teraz Anna Lewandowska po raz kolejny pokazała swoją roczną córeczkę, która jak zwykle wprawiła nas w zachwyt. Dziewczynka nie tylko wyrosła i ma już bujną czuprynkę, ale również jest prawdziwą "modnisią"! Anna Lewandowska pokazała nowe zdjęcie Laury Poza treningami i zdrowymi przekąskami, Anna Lewandowska chętnie pokazuje na swoim profilu na Instagramie życie swojej rodziny, a także opowiada o macierzyństwie. Ostatnio żona Roberta Lewandowskiego zwierzyła się z tego, jak zmienił ją drugi poród , a także opowiedziała, jak udaje jej się godzić bycie mamą z karierą. Trudno się dziwić, że słynna trenerka dla wielu kobiet jest prawdziwą inspiracją, jednak kiedy w jej mediach społecznościowych pojawia się Klara i jej młodsza siostrzyczka, to one stają się największymi gwiazdami. Laura już ćwiczy z Robertem Lewandowskim , a 4-letnia Klara ma prawdziwy talent , jakim jest smykałka do obcych języków! Obie dziewczynki są też bardzo stylowe, co znowu udowodniła ich dumna mama, pokazując nowe zdjęcie swojej rocznej córeczki! Laura Lewandowska jest już naprawdę duża i ma przesłodkie, bujne loczki, które raczej odziedziczyła po swoim słynnym tacie. Co więcej, Anna Lewandowska wystroiła dziewczynkę w uroczy dresik, w którym wygląda naprawdę uroczo. Dziecięce ubranka jednak nie należą do najtańszych i komplet córki Anny Lewandowskiej kosztował tyle samo co... dresy dla...