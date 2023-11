To nie tak miało się skończyć! Polacy przegrali mecz ostatniej szansy i żegnają się z Mundialem 2018! Spotkanie z Kolumbią zakończyło się wynikiem 0:3. W czwartek zagramy więc mecz o honor z Japonią. Fani i kibice nie zostawiają suchej nitki na naszych piłkarzach.

Ci są zaś załamani poniesioną klęską! Już kilka minut przed końce meczu wiedzieli, że na wygraną i awans nie ma szans. Na boisku polały się więc łzy!

Zawodnicy bardzo dużo trudu włożyli w to spotkanie i grali do samego końca. Ten mecz tak się ułożył, że przy wyrównanym spotkaniu straciliśmy bramkę ze stałego fragmentu gry. Zmieniliśmy skład na ofensywny, nadzialiśmy się na kontrę i przegraliśmy 0:3. Jutro jest następny dzień. Wykorzystaliśmy maksymalnie potencjał jaki był do wykorzystania. Nic nie mieliśmy do stracenia, wprowadziliśmy następnego napastnika, ale to było za mało. Porażka wszystkich boli, mnie boli najbardziej, biorę za to odpowiedzialność. Mętliku nie mam. To jest sport i taki wynik jest wkalkulowany. Zawodnicy grali do ostatniej minuty, starali się, ale to nie wystarczyło. - mówił po meczu Adam Nawałka.