Anna Lewandowska pokazała urocze zdjęcie z Laurą. "To był bardzo intensywny miesiąc". Zapowiedziała zmiany

Anna Lewandowska raczej nie może narzekać na nadmiar wolnego czasu. Trenerka Polek prowadzi wiele różnych biznesów i aktywnie angażuje się w promowanie zdrowego stylu życia oraz swoich wyzwań, do których przekonała już tysiące kobiet. Od początku roku żona Roberta Lewandowskiego ze swoimi ćwiczeniami pojawia się także w "Dzień dobry TVN", co jeszcze bardziej napina jej grafik. Jednak Anna Lewandowska nie zamierza zwalniać tempa i zapowiada kolejne ważne wydarzenie.

Anna Lewandowska podsumowuje pierwszy miesiąc 2023 roku. "Bardzo intensywny miesiąc"

Od kiedy Anna i Robert Lewandowscy wraz ze swoimi córkami przeprowadzili się do Barcelony, żona sportowca nieustannie krąży pomiędzy Hiszpanią a Polską. To tu trenerka prowadzi swoje główne biznesy i póki co to głównie osoby z naszego kraju są jej najważniejszymi odbiorcami. Choć taki styl życia wraz z mężem prowadzili od czasu, kiedy Robert Lewandowski grał Bayernie Monachium, to jednak trenerka prowadzi coraz więcej przedsięwzięć, jej córeczki potrzebują coraz więcej uwagi i obecności, a podróże z Barcelony do Warszawy są jeszcze bardziej męczące. Do tego dochodzą treningi i wyzwania, podczas których Anna Lewandowska ćwiczy na żywo razem ze swoimi fankami, a także aktywność w mediach społecznościowych. Okazuje się, że mimo wszystko gwiazda ma już w planach kolejne wyzwania.

W swoim najnowszym wpisie trenerka dziękuje fankom za zaangażowanie i zapowiada kolejne swoje przedsięwzięcie. O co chodzi? O kolejne Camp by Ann, które dla wszystkich uczestniczek zawsze jest niesamowitą przygodą. Także Anna Lewandowska już nie może się doczekać, kiedy znów poczuje tamtą atmosferę.

- To był bardzo intensywny miesiąc. Powoli kończymy nasze wyzwanie... ale to nie oznacza, że zwalniamy tempo. Widzę, jak bardzo zaangażowaliście się w wyzwanie i wiem, że nawet po jego zakończeniu będziecie dalej HEALTY & ACTIVE, co bardzo mnie cieszy. Ja tymczasem żegnam na kilka dni Barcelonę i lecę do Polski, na Camp by Ann! Nie mogę się doczekać, aby znów poczuć tę energię - podsumowuje entuzjastycznie Anna Lewandowska.

Fanki pod postem komentują, jak wiele przyniosło im niedawne wyzwanie Anny Lewandowskiej. Zaznaczają, że dzięki temu udało im wypracować odpowiednie nawyki ruchowe i żywieniowe. Nie zabrakło też komentarzy, w których byłe uczestniczki Camp by Ann zachwalają jej obozy.

- Camp mega przeżycie. Polecam każdemu, kto chce tam być. Warto!!! Ta energia, ludzie, atmosfera, magia! To nadal jedyne słowo, które idealnie określą to miejsce i ten spędzony tam czas.

- Może kiedyś się uda znów być w magicznym miejscu Camp by Ann - piszą internautki.

Co ciekawe, w komentarzach pojawiły się pytania o to, kiedy Camp by Ann zostanie zorganizowane w Barcelonie. Jesteśmy pewni, że kiedy Anna Lewandowska to zobaczy, od razu rozważy taką możliwość - a kto wie, może już ma to w planach. Trzymamy kciuki.

