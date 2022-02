Anna Lewandowska we wstrząsającym wpisie: "Naszą rodzinę dotknęła niewyobrażalna strata"

Anna Lewandowska opublikowała w sieci nowe zdjęcie z mężem. Trenerka razem z córkami już od początku czerwca wypoczywa w słonecznej Hiszpanii, a kilka dni temu do żony i dzieci dołączył również Robert Lewandowski . Teraz para chętnie publikuje w sieci wspólne zdjęcia z urlopu. Ostatnio fani mogli zobaczyć, że Anna i Robert Lewandowscy zadomowili się w Hiszpanii i zapisali swoja córeczkę do hiszpańskiego przedszkola. Teraz z kolei trenerka opublikowała na Instagramie wpis, w którym zapowiedziała nowe wyzwanie i... mocno zaskoczyła swoich fanów! Anna Lewandowska na wakacjach z mężem Fani doskonale wiedzą, że Anna Lewandowska nawet na wakacjach nie rezygnuje ze zdrowego odżywiania i aktywności sportowej. Ania, jeszcze przed przyjazdem męża, ostro trenowała w Hiszpanii i zachęcała do tego swoich obserwatorów. Teraz z kolei trenerka pokazała na Instagramie zdjęcie z wycieczki rowerowej z mężem i opublikowała zaskakujący wpis w którym zachęca do nowego wyzwania. Aktywny poranek we dwoje z @_rl9 ❤️🏞🚴‍♀️ To niezwykle cenne chwile - przy naszych zobowiązaniach zawodowych. Ale! Dziś wskoczą też lody i winko👌Mhm✌️ A Wy Kochani? Gotowi na nowe wyzwanie? To będzie absolutny … CHILL🧘 (i nie🙈 to nie jest „podpucha”🤣) TO WYZWANIE BĘDZIE INNE NIŻ TE DOTYCHCZAS! To wyzwanie będzie dla osób, które potrzebują aktywnego ale zbilansowanego odpoczynku, w swoim tempie i na swoich zasadach. Zwrócimy uwagę na MOBILNOŚĆ, regenerację, oddech i odpoczynek. Tak!😙 Przed nami: #𝗦𝗨𝗠𝗠𝗘𝗥𝗖𝗛𝗜𝗟𝗟 𝗖𝗛𝗔𝗟𝗟𝗘𝗡𝗚𝗘!☀️☀️☀️- napisała Anna Lewandowska. Wyświetl ten post na Instagramie....