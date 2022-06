Anna Lewandowska pokazała się bez makijażu, reaguje sama Małgorzata Rozenek! 

Jak Anna Lewandowska wygląda bez makijażu? Trenerka rozwiała wątpliwości internautów i opublikowała swoje najnowsze, bardzo naturalne zdjęcie! Żona Roberta Lewandowskiego dołączyła do grona gwiazd, które nie boją się pokazywać bez filtrów i kosmetyków na twarzy. Pod fotką Anny Lewandowskiej zawrzało! Sprawdźcie, jak internauci komentują naturalny look trenerki. Anna Lewandowska bez makijażu Anna Lewandowska na wielkich imprezach zachwyca kreacjami od światowej sławy projektantów i pięknymi makijażami, które podkreślają jej delikatną urodę. Trenerka na co dzień maluje się bardzo delikatnie, a nawet nie boi się pokazywać kompletnie bez makijażu. Fani Anny Lewandowskiej mieli już okazję zobaczyć, jak prezentuje się po naprawdę ostrym treningu czy po nieprzespanej nocy przy dwójce dzieci. Teraz na Instagramie trenerki pojawiło się jej najnowsze zdjęcie na którym znów pokazuje się w naturalnym wydaniu. Od dawna na pierwszym miejscu stawiam naturalną pielęgnację, a dopiero potem makijaż, na który nie mam zbyt wiele czasu ✨ Może ma to coś wspólnego z byciem zabieganą mamą… 🙈 Cera jest odzwierciedleniem stanu naszego zdrowia. Tylko holistyczne podejście - zdrowy styl życia, dieta, aktywność fizyczna, sen - w połączeniu z naturalnymi kosmetykami może sprawić, że będziemy cieszyć się promienną skórą, tuż po przebudzeniu. 💖- napisała Anna Lewandowska. Jak na naturalne zdjęcie Anny Lewandowskiej zareagowali internauci? - naturalność - to jest w modzie i nigdy sie nie znudzi ! 🌸🤍 Ania jak zawsze piękna 💋 - i takie zdjęcia się ceni!👏 - Uwielbiam cię Aniu za tą prawdziwość. Mało jest teraz prawdziwości,chociażby w telewizji potem my zwykle kobiety popadamy w kompleksy bo wszystko w serialach reklamach jest reszuszowane...