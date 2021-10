Anna Lewandowska w sportowym wydaniu spaceruje z córkami w Warszawie. Nowe zdjęcia paparazzi

Anna Lewandowska na początku maja po raz drugi została mamą. Pierwszym zdjęciem Laury pochwalił się w mediach społecznościowych Robert Lewandowski, a teraz trenerka coraz częściej sama umieszcza na Instagramie urocze fotografie z córeczką. Teraz pochwaliła się zdjęciem śpiącej Laury, a wcześniej pokazała jak nosi dziewczynę w chuście. To bardzo wygodny sposób, aby mieć dziecko cały czas przy sobie! Idealny dla tak aktywnej mamy! Musicie zobaczyć te zdjęcie. Co za słodki widok! Laura Lewandowska śpi w chuście Druga córka Anny i Roberta Lewandowskich ma zaledwie 3 tygodnie, a trenerka już zdecydowała się na noszenie dziewczynki w chuście. W ten sposób Laura jest cały czas blisko mamy, z kolei na spacery gwiazda stawia na wózek. Być może dlatego, że Klara uwielbia go prowadzić i jest bardzo opiekuńcza dla swojej młodszej siostry. Anna Lewandowska niedawno sama zdradziła, że Klara jest bardzo odpowiedzialną starszą siostrą . Gwiazda nie nudzi się w domu z córeczkami, w przerwie nad ich opieką bierze udział z rozmowach live i kibicuje mężowi, oglądając mecze z jego udziałem. A dla swoich fanek umieszcza urocze zdjęcia z Laurą. Tylko spójrzcie... Co za widok! Zobacz także : Trzyletnia córka Anny Lewandowskiej jeździ wózkiem, internautkom to się nie spodobało! Gwiazda komentuje! Anna Lewandowska co jakiś czas pokazuje urocze zdjęcia z Laurą. Gwiazda często spaceruje ze swoimi córkami i podkreśla, że spacery to najlepsza forma aktywności dla mam po porodzie.