Anna Lewandowska w dresie i bez makijażu w restauracji. Nie była tam sama [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Anna Lewandowska pojawiła się w "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedziała o swoim noworocznym wyzwaniu, które będzie współprowadziła na antenie śniadaniówki oraz zdradziła nieco sekretów z rodzinnego życia. Jak wygląda ich życie w Barcelonie? Z moim mężem łatwo nie jest, chyba się nie spodziewaliśmy, że będzie to aż tak wyglądało - co miała na myśli? Popularna trenerka zdradziła również na co chce namówić Roberta Lewandowskiego w dodatku wyjawiła sekret, że ma on do tego duży talent. Poznajcie szczegóły. Anna Lewandowska w Dzień Dobry TVN. Dużo zdjęć Paparazzi przyłapali Annę Lewandowską pod studiem "Dzień Dobry TVN". Znana trenerka pozowała w doskonałym humorze i zachwycała zimową stylizacją. Postawiła na kolorową mini sukienkę, którą zestawiła ze skórzaną kurtką w bordowym kolorze. Do całości dobrała również elegancki oversize'owy płaszcz i kozaki przed kolano. W sieci pojawiło się sporo zdjęć z dzisiejszej wizyty Anny Lewandowskiej w popularnej śniadaniówce. Co tam robiła? Anna Lewandowska przyleciała do Polski, ponieważ to tutaj wraz z Robertem Lewandowskim i Klarą oraz Laurą spędzą Boże Narodzenie z rodziną. Święta spędzimy w Polsce, z czego się bardzo cieszymy. Będą to tylko dwa dni, troszeczkę w tym roku po mistrzostwach świata kalendarz wygląda zupełnie inaczej. Tym razem tylko przylecimy na święta do rodziny, coraz więcej dzieci w rodzinie, więc skupiamy się na tym, żeby dzieciaczki poczuły klimat świąteczny i muszę przyznać, że będąc w Barcelonie tego klimatu świątecznego tak nie czuć jak w Polsce - wyznała Anna Lewandowska - powiedziała w "Dzień Dobry TVN". Anna Lewandowska zdradziła również, jak wygląda ich codzienność po tym, jak Robert Lewandowski dołączył od FC Barcelony i na stałe przeprowadzili się...