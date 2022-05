Anna Lewandowska przeprasza swoich fanów: "Bycie mamą komplikuje nam czasami plany..."

Anna i Robert Lewandowscy apelują do fanów, by w obliczu walki z pandemią koronawirusa nie wychodzili z domów bez potrzeby. Jednocześnie zachęcają do aktywności fizycznej, którą można wykonywać w domu. Do ćwiczeń zachęca też niespełna trzyletnia Klara Lewandowska . Tylko spójrzcie jak ćwiczy w domowej siłowni pod okiem mamy! Obok takiego motywatora nie da się przejść obojętnie! Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała twarz Klary! Naszą uwagę zwrócił jeden stylowy dodatek - ideał na wiosnę 2020! Klara Lewandowska ćwiczy z mamą Z powodu niebezpiecznie rozprzestrzeniającego się koronawirusa całe społeczeństwo przechodzi przymusową kwarantannę. Do nie opuszczania domów bez potrzeby zachęcają także Robert i Anna Lewandowscy: Ze względu na to, co dzieje się na świecie - proszę zostań w domu. Obiecuję, że będę starała się motywować was każdego dnia - napisała trenerka, obiecując instrukcje ćwiczeń, jakie można wykonywać z domu Na nowych wideo na profilu mamy główną motywatorką do ćwiczeń została Klara Lewandowska! Anna pokazała jak jej niespełna trzyletnia córeczka ćwiczy w domowej siłowni: Moja mała również chce Was ZMOTYWOWAĆ 🥰🏋️‍♀️ Kondycja małej Klary zadziwi niejednego dorosłego! Mój MAŁY pomocnik pokazuje jedno z ćwiczeń na dzisiejszy trening😎 (niestety nie mogę teraz robić Burpees 🤪🤰🏻) - napisała Anna Lewandowska Jesteśmy pod wrażeniem! A taki pomocnik to prawdziwy skarb i nieoceniona motywacja nie tylko dla rodziców ale również dla ćwiczących! Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała, jak Klara ćwiczy! Zaskakujące, że dziewczynka zrobiła cały trening! Klara Lewandowska motywuje do ćwiczeń w domowej siłowni. Czy Annie...