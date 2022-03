Anna Lewandowska ostrzega przed zagrożeniem: "Można mocno się pogubić"

Anna Lewandowska opublikowała ważny apel do osób, które angażują się w pomoc Ukrainie. Trenerka personalna przypomniała, by w tym trudnym czasie zachować rozsądek.

Podobnie jak wiele znanych osób Anna Lewandowska nie jest obojętna wobec wojny na Ukrainie. Trenerka szybko zaangażowała się w akcje charytatywne na rzecz ofiar agresji Federacji Rosyjskiej. Chociaż niedawno żona Roberta Lewandowskiego przeszła osobisty dramat, to ostatnio w jej mediach społecznościowych regularnie pojawiają się relacje dotyczące wsparcia dla obywateli Ukrainy. Tym razem gwiazda przypomniała o tym, by pomagać z rozsądkiem i dbać także o siebie w trudnym czasie.

Anna Lewandowska ostrzega przed chaosem informacyjnym i przypomina o tym, by zadbać o siebie

W dobie kryzysu na Wschodzie, wywołanego przez atak Rosji na Ukrainę, Anna Lewandowska zwróciła się do swoich fanów z ważnym przekazem. Polska zdaje egzamin z solidarności, o czym świadczą liczne zbiórki i natychmiastowa gotowość Polaków do wspierania ofiar wojny, ale influencerka przypomniała, że żeby pomagać, sami musimy być zdrowi. Dlatego żona Roberta Lewandowskiego zwróciła uwagę na to, abyśmy nie tracili energii i i nie zapominali o tym, by dbać o siebie. Trenerka personalna przyznała, że bardzo cieszy ją fakt, że tak wiele osób chce zrobić coś dobrego dla obywateli Ukrainy.

Zobacz także: Anna Lewandowska w sneakersach Celine za 3000 zł. Za 100 zł kupisz podobne buty sportowe!

East News / Marechal Aurore/ABACA

Lewandowska pisze:

Dostaję od Was setki, jak nie tysiące wiadomości o tym, co robicie, gdzie potrzebna jest pomoc, jak wygląda sytuacja w poszczególnych miejscach… Gdy się je czyta, to naprawdę rośnie serce i pojawia się nadzieja na lepsze jutro… - zaczęła Anna Lewandowska.

Ale musimy pamiętać, że w chaosie różnych działań i informacji można mocno się pogubić, marnując sporo energii, która naprawdę potrzebna jest gdzie indziej. Dlatego to takie ważne, żebyśmy powoli dążyli do porządkowania tego wszystkiego - by działać nie tylko z sercem, ale i z głową - zaapelowała influcenerka.

Na profilu Anny Lewandowskiej pojawiła się lista zweryfikowanych i zaufanych źródeł, z których możemy dowiedzieć się, jaka pomoc jest obecnie potrzebna. Dzięki serwisom, które udostępniła trenerka personalna, możemy sprawnie dotrzeć do potrzebujących i poznać ich aktualne potrzeby. Na koniec żona Roberta Lewandowskiego przypomniała, by w czasie kryzysu nie zaniedbać też siebie.

PS. Ściskam Was mocno! W tym trudnym czasie, z którym przyszło nam się zmierzyć - nie zapominajcie też proszę o sobie. Żeby móc pomagać innym musimy najpierw zadbać o siebie - napisała.

East News / ABACA Abaca East News

Zobacz także: Anna Lewandowska odmieniona na pokazie mody, a internauci piszą: "pani Ania zmieniła się na twarzy"!

Gwiazda stara się pomagać Ukrainie tak, jak może. Anna Lewandowska była oburzona fałszywymi zbiórkami pieniędzy, które niestety ostatnio stają się powszechnym problemem. To jednak nie zniechęca influencerki do wspierania ofiar wojny. Podobnie jak trudne, osobiste przeżycia. Dopiero co Anna Lewandowska pożegnała babcię. Na szczęście nie jest sama, ponieważ zdecydowana większość Polaków - zarówno celebrytów, jak i zwykłych osób - angażuje się w akcje dobroczynne na rzecz naszych wschodnich sąsiadów.