Anna Lewandowska zdradziła, jak wykorzysta mieszkanie po zmarłej babci. "Na pewno tego by chciała"

Anna Lewandowska przypomina o dniu babci. Trenerka zachęca, by zadzwonić do starszych członków rodziny albo w miarę możliwości ich odwiedzić. Ania, chcąc dać przykład, pochwaliła się, że sama nie zapomniała o swojej ukochanej babci Joli, z którą spędza ten dzień. Żona Roberta Lewandowskiego pokazała kilka zdjęć, widzicie podobieństwo? Babcia Anny Lewandowskiej zachwyciła internautów Ania jest znana ze swojej rodzinności. Trenerka dba o rodzinne więzi i bardzo lubi to podkreślać. Na jej Instagramie często pojawiają się urocze zdjęcia z mężem i córkami. Lewandowska przywiązuje dużą wagę to wszystkich rodzinnych świąt. Nie inaczej mogło być także 21 stycznia. Na profilu trenerki pojawiły się urocze zdjęcia ukochanej babci Joli. Trudno nie zauważyć rodzinnego podobieństwa! Z moją Babcią Jolą najlepiej ❤️ Jestem wdzięczna za Jej miłość, ogromne doświadczenie i niezwykłe historie, którymi się z nami dzieli 🤲 i za to, że jest najlepszą Prababcią😍 - pisze wzruszająco Ania o swojej babci Joli. Trenerka przypomina wszystkim swoim fanom, by poświęcili, choć odrobinę czasu swoim babciom: Nie zapomnijcie dzisiaj zadzwonić z życzeniami ☎️ Jeśli to bezpieczne, pojedźcie je uściskać! 🤗 Poświęćcie dłuższą chwilę na rozmowę i zadawajcie pytania, na które chcecie poznać odpowiedź! 🙏 Wszystkim Babciom - dużo zdrówka 💕 - składa życzenia trenerka. Zdjęcia Anny Lewandowskiej z babcią rozczuliły fanów: - Babcia świetnie wygląda-dobre geny💪💪😉 - Ale kochana babcia 💖 - Aniu Twoja Babcia jest przesympatyczną kobietą, pamiętam jak do mnie podeszła porozmawiać na campie i bardzo mnie rozczuliła tym jaka jest otwarta, radosna i ciepła ❤️ pozdrowienia dla Babci !! - Od razu widać, że to twoja babcia. Jesteście...