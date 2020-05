Anna Lewandowska urodziła! Robert pokazał zdjęcie. Znamy płeć i imię! 

Anna Lewandowska urodziła! To wspaniała wiadomość dla wszystkich fanów Ani i Roberta Lewandowskich, którzy mają już córkę Klarę. Klara od teraz ma rodzeństwo! To chłopiec czy dziewczynka? Jakie ma imię? Wszystkiego dowiecie się z tekstu poniżej.

Zobacz także: Anna Lewandowska pokazuje ciążowe krągłości na chwilę przed porodem! Klara zaś została mistrzynią drugiego planu!

Anna Lewandowska urodziła dziewczynkę, Laurę! Radosną informację przekazał oczywiście Robert!

Hello little one 💖 welcome to the world Laura! Well done Mummy (witaj na świecie Laura, świetna robota Mamo) - napisał piłkarz.