Anna Lewandowska i Robert Lewandowski przeprowadzili się do słonecznej Hiszpanii. Uwielbiana para zdążyła się w już całkowicie zadomowić w nowym miejscu, a znana trenerka nie ukrywa, że świetnie czuje się w Barcelonie. Kiedy Anna Lewandowska opublikowała na swoim profilu na Instagramie nowy post, dosłownie wprawiła fanów w osłupienie. Gwiazda odkryła nową pasję, a Robert Lewandowski jest z tego powodu zachwycony! Dlaczego? Nas to wcale nie dziwi - sprawdźcie, z jakim wyzwaniem mierzy się żona znanego piłkarza. Anna Lewandowska zaskoczyła nową pasją! To nagranie robi furorę Anna Lewandowska i Robert Lewandowski to jedna z najgorętszych par w show-biznesie i to nie tylko w Polsce. Kiedy znana trenerka i światowej klasy piłkarz przeprowadzili się do Hiszpanii wzbudzili tam spore zainteresowanie, ale przede wszystkim zostali niezwykle ciepło przyjęci. Katalońska prasa jest wręcz oczarowana polską pięknością, a ostatnie zdjęcia, na których widać jak Anna Lewandowska szaleje na trybunach w Barcelonie tylko potwierdzają, że w nowym miejscu gwiazda czuje się jak ryba w wodzie. Teraz żona Roberta Lewandowskiego udowodniła, że klimat Barcelony jest jej jeszcze o wiele bliższy! Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała królestwo córek. Klara i Laura nie mają oddzielnych pokojów Jak się okazuje, w Hiszpanii Anna Lewandowska odkryła swoją nową pasję, jaką jest... taniec! Uwielbiana trenerka opublikowała w swoich mediach społecznościowych nagranie, na którym prezentuje swoje kocie ruchy do hiszpańskiej muzyki. Chyba nikogo nie dziwi, że Robert Lewandowski jest zachwycony kolejnym wyzwaniem swojej żony! marka własna 💃🏾 Powoli wsiąkam w klimat hiszpańskiej muzyki i w katalońskie klimaty, które już kocham. Oczywiście, jeszcze duuuuuużo pracy przede mną 🙈 I know, I know! Ale takie wyzwania...