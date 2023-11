Reklama

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski pojechali na wakacje. Inni piłkarze z polskiej kadry już dawno bawią się w ciepłych krajach z rodzinami i przyjaciółmi. Teraz do tego grona dołączyli Lewandowscy, którzy na wakacje zabrali swoją córeczkę Klarę! Rok temu para wybrała się z córką do Sardynii, teraz również wybrali relaks na plaży.

Lewandowscy na wakacjach z córką

Zobaczcie pierwsze zdjęcie z rodzinnych wakacji Lewandowskich.

Wpisy internatów pod zdjęciem są różne. Jedni się zachwycają, inni wytykają wciąż porażkę na Mundialu.

- Trzeba było przegrać bo wczasy wykupione... - Najbardziej zasłużone wakacje! Dzięki za cały trud ostatniego miesiąca!!! - Do roboty byście się wzięli - czytamy komentarze pod zdjęciem.

Lewandowscy jednak nie odnieśli się do złośliwych komentarzy internautów. Para nie ma teraz łatwego czasu - "Newsweek" poświęcił im okładkę, a w środku można było przeczytać wiele niepochlebnych opinii na temat Lewandowskiego. Pisano, że nie sprawdził się na Mundialu ani jako kapitan, ani napastnik. Do tego gazeta sugeruje, że Lewy może pożegnać się z marzeniami o przejściu do Realu...

Ania Lewandowska na wakacjach nie zapomina o swoich produktach.

Śniadanie Lewandowskich na wakacjach jest oczywiście fit!

