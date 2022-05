Anna Lewandowska i Klara w identycznych strojach. Ale popatrzcie na małą Laurę! 

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski to jedno z najpopularniejszych, ale i najbardziej uwielbianych małżeństw w polskim show-biznesie - i nie tylko! Sportowcy od lat są inspiracją dla milionów osób, a ich dzieci - Klara i Laura już otrzymały miano prawdziwych dziecięcych gwiazd Instagrama. Co więcej dziś dziewczynki miały naprawdę wyjątkowy dzień, bo mogły obserwować swojego tatę na boisku w akcji! Na nagraniu, które Anna Lewandowska opublikowała w sieci możemy zobaczyć, że Klara i Laura to najlepsze kibicki! Dziewczynki wręcz oszalały ze szczęścia, a czegoś tak uroczego dawno nie widzieliśmy. Anna Lewandowska pokazała jak Laura i Klara kibicują Robertowi Lewandowskiemu na boisku Anna Lewandowska od lat wspiera Roberta Lewandowskiego i wiernie kibicuje mu podczas każdej rozgrywki. Słynna trenerka w jednym z wywiadów szczerze wyznała, że życie ich rodziny "to tak naprawdę piłka" , a moment, w którym jej mąż wraca po zgrupowaniach do domu i cała czwórka w końcu może nacieszyć się wspólnym czasem, jest nieoceniony. Co więcej, dziś córki Roberta Lewandowskiego mogły zobaczyć swojego utalentowanego tatę w akcji! Choć Anna Lewandowska była z Klarą na meczu Polska-Anglia, w przypadku małej Laury Lewandowskiej, był to pierwszy raz na trybunach. Dzisiaj idę na mecz z moimi dziewczynkami, a że to będzie pierwszy mecz Laurki, no bo dotychczasowo pandemia, i po półtora roku to również pierwszy mój mecz jeżeli chodzi o FC Bayern, no i czas kupić dla dziewczynek nowe koszulki - mówiła Anna Lewandowska na swoim InstaStory. Zobacz także: Anna Lewandowska zalała się łzami na scenie gali liderek biznesu. Co ją tak poruszyło? Na sobotni mecz 6. kolejki Bundesligi, Bayern Monachium - VfL Bochum, Anna Lewandowska kupiła swoim córeczkom specjalne...