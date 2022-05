Anna i Robert Lewandowscy świętują drugie urodziny córki, Laury! Opublikowali nieznane do tej pory zdjęcia

Kilka dni temu Klara i Laura Lewandowskie świętowały swoje urodziny - Klara czwarte, a Laura pierwsze. Obydwie dziewczynki urodziły się na początku maja i jak mogliśmy zobaczyć w relacji na InstaStory Anny Lewandowskiej , każda z nich miała swój tort i swoje święto w dniu urodzin. Ale teraz wiele wskazuje na to, że w miniony weekend miała miejsce wspólna impreza urodzinowa Klary i Laury! Piękna trenerka podzieliła się z tej okazji pięknymi zdjęciami. Zobaczcie, jak cała rodzina świętowała ten piękny dzień! Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała jak Laura stawia pierwsze kroczki. Internautka skrytykowała małą córeczkę trenerki! Anna Lewandowska pochwaliła się wspólną imprezą urodzinową Klary i Laury Dla Anny i Roberta Lewandowskich początek maja każdego roku będzie niezwykle wyjątkowy, a wszystko za sprawą urodzin ich córeczek. Jak wiadomo, 4 maja 2017 roku na świat przyszła ich pierwsza pociecha, Klara, a z kolei Laura urodziła się 6 maja 2020 roku. Z tego też względu dziewczynki śmiało mogą mieć wspólną imprezę urodzinową. Wygląda na to, że Anna i Robert Lewandowscy po tym, jak świętowali urodziny córeczek oddzielnie, teraz zdecydowali się zorganizować właśnie wspólne przyjęcie dla Klary i Laury. Jak już wcześniej udało się dowiedzieć "Party", Anna i Robert Lewandowscy zaplanowali niewielkie przyjęcie w ogrodzie swojego apartamentu w Monachium. Wygląda na to, że kinderbal odbył się w miniony weekend, o czym świadczy niedzielna relacja Ani Lewandowskiej na InstaStory. Gwiazda pokazała zdjęcia z przyjęcia urodzinowego córeczek, na których widzimy, że na imprezie nie zabrakło fantastycznych atrakcji dla Klary i Laury. Był między innymi dmuchany zamek oraz namiot przeznaczony specjalnie dla solenizantek, w którym...