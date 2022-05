Anna Lewandowska zadała szyku nową stylizacją. Fani: "Myślałam, że to jakaś Kardashianka"

Anna Lewandowska podczas meczów, jak tylko jest w Polsce, zawsze pojawia się na trybunach i kibicuje polskiej reprezentacji. Najczęściej trenerce towarzyszy starsza córka Klara, która jest najwierniejszą kibicką Roberta Lewandowskiego i ma nawet strój z numerem piłkarza, popularną już 9. Tym razem gwiazda pozowała do zdjęć z flagą Polski i po raz kolejny zwróciła uwagę swoją stylizacją. Ten look to idealna propozycja na jesień, a płaszcz trenerki to prawdziwe cudo! Anna Lewandowska zachwyca stylizacją na meczu Polska-Anglia Anna Lewandowska niezmiennie zachwyca stylizacjami i uchodzi za jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd. W ostatnim czasie trenerka stawia na minimalizm i zdecydowanie hołduje zasadzie "im mniej tym lepiej". Tym razem Anna Lewandowska postawiła na długi czarny płaszcz , którym uzupełniła zestaw z białą koszulką, jeansami i białymi trampkami. To genialna, prosta i jednocześnie ponadczasowa stylizacja, w której każda kobieta będzie prezentowała się świetnie. Co ciekawe podobny zestaw bez problemu możemy stworzyć kupując ubrania w sieciówkach. Zobacz także: Trendy jesień 2021. Anna Lewandowska w najmodniejszym płaszczu tej jesieni! Internautki zakochały się w tym modelu Internautki są pod wrażeniem stylizacji Anny Lewandowskiej. Prosty, klasyczny look to strzał w dziesiątkę! Czadowa stylówka 🔥 Super stylówka 👏kibicujcie tam ładnie dziewczyny ❤️ no przepiękna ❤️🙌🔥 To kolejna świetna stylizacja Anny Lewandowskiej w ostatnim czasie. Ostatnio gwiazda zachwyciła świetnym urodzinowym zestawem z botkami od Magdy Butrym za 3,5 tys. zł. Oprócz Anny Lewandowskiej wierną kibicką polskiej reprezentacji jest też Klara Lewandowska , która razem ze swoją mamą...